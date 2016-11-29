Утилизаторы опасных отходов будут судиться с Минприроды

По данным министерства, лицензия была аннулирована на основании выявленных во время проверки нарушений.

"Однако предприятие не соглашается с выводами Комиссии Минприроды и пытается через Окружной административный суд г.Киева отменить приказ министерства от 21.09.2016 № 346 о проведении проверки ООО" Эко Нова ", а также признать противоправными действия по проведению такой проверки и составления акта проверки от 29.09.2016 № 05/16. Слушания по делу ООО "Эко Нова" против Минприроды назначено на 14:20 29 ноября 2016 года", - говорится в сообщении.

Ранее с аналогичным иском в суд обратился другой утилизатор опасных отходов - ООО "Безопасные технологии утилизации".

Вместе с тем, эксперты и народные депутаты заподозрили Минприроды в неадекватности и заангажированности при проведении проверок в сфере опасных отходов .

В частности, нардепы сообщили, что эковедомство проверяет нормальные предприятия вместо фирм-бабочек.

В связи с этим, для проверки и оценки законности решений Минприроды об аннулировании лицензий предприятий, в ВР намерены создать депутатскую группу .