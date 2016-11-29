Утилізатори небезпечних відходів судитимуться з Мінприроди
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Міністерство екології та природних ресурсів анулювало ліцензію утилізатору небезпечних відходів ТОВ “Еко Нова”. Проте останній не згоден з таким рішенням і вимагатиме відновлення ліцензії через суд, повідомляє УНН з посиланням на сайт відомства.
За даними міністерства, ліцензія була анульована на підставі виявлених пі час перевірки порушень.
“Проте підприємство не погоджується із висновками Комісії Мінприроди та намагається через Окружний адміністративний суд м. Києва скасувати наказ міністерства від 21.09.2016 № 346 про проведення перевірки ТОВ „Еко Нова“, а також визнати протиправними дії щодо проведення такої перевірки та складання акта перевірки від 29.09.2016 № 05/16. Слухання у справі ТОВ „Еко Нова“ проти Мінприроди призначено на 14:20 29 листопада 2016 року”, — йдеться у повідомленні.
Раніше з аналогічним позов до суду звернувся інший утилізатор небезпечних відходів — ТОВ “Безпечні технології утилізації”.
Разом з тим, експерти та народні депутати запідозрили Мінприроди у неадекватності та заангажованості під час проведення перевірок у сфері небезпечних відходів.
Зокрема, нардепи повідомили, що ековідомство перевіряє нормальні підприємства замість фірм-метелеків.
У зв’язку з цим, для перевірки та оцінки законності рішень Мінприроди щодо анулювання ліцензій підприємств, у ВР мають намір створити депутатську групу.