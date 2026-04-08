Успех США на Ближнем Востоке может ускорить завершение войны в Украине - МИД

Украина ожидает, что активные действия США на Ближнем Востоке окажут положительное влияние и на процесс завершения войны с Россией. Об этом во время брифинга заявил спикер МИД Георгий Тихий, передает УНН.

Детали

По его словам, Киев рассчитывает на последовательную и решительную позицию Вашингтона в вопросе давления на Москву.

Мы надеемся, что решимость, которую США демонстрируют на Ближнем Востоке, будет применена и в отношении России. Ведь сейчас именно она остается единственным препятствием для мира - отметил Тихий.

Он подчеркнул, что Кремль продолжает войну, несмотря на отсутствие ощутимых результатов на поле боя.

В то же время Украина наращивает собственные действия против военных целей противника.

По словам спикера, кампания ударов по объектам на территории РФ уже влияет на ее боевые возможности и в дальнейшем будет только усиливаться.

Эти действия системны и уже сейчас ослабляют потенциал России. Украина имеет возможность и в дальнейшем масштабировать эту кампанию - пояснил он.

Тихий также подчеркнул, что ситуация для России со временем будет только ухудшаться, поэтому ей стоит изменить подход.

Для России условия будут становиться сложнее, поэтому единственный рациональный вариант – прекратить войну и переходить к дипломатии - подытожил он.

