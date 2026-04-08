Успех США на Ближнем Востоке может ускорить завершение войны в Украине - МИД
Киев • УНН
МИД ожидает от Вашингтона решительного давления на Москву по примеру действий в восточном регионе. Украина масштабирует системные удары по военным объектам РФ.
Украина ожидает, что активные действия США на Ближнем Востоке окажут положительное влияние и на процесс завершения войны с Россией. Об этом во время брифинга заявил спикер МИД Георгий Тихий, передает УНН.
Детали
По его словам, Киев рассчитывает на последовательную и решительную позицию Вашингтона в вопросе давления на Москву.
Мы надеемся, что решимость, которую США демонстрируют на Ближнем Востоке, будет применена и в отношении России. Ведь сейчас именно она остается единственным препятствием для мира
Он подчеркнул, что Кремль продолжает войну, несмотря на отсутствие ощутимых результатов на поле боя.
В то же время Украина наращивает собственные действия против военных целей противника.
По словам спикера, кампания ударов по объектам на территории РФ уже влияет на ее боевые возможности и в дальнейшем будет только усиливаться.
Эти действия системны и уже сейчас ослабляют потенциал России. Украина имеет возможность и в дальнейшем масштабировать эту кампанию
Тихий также подчеркнул, что ситуация для России со временем будет только ухудшаться, поэтому ей стоит изменить подход.
Для России условия будут становиться сложнее, поэтому единственный рациональный вариант – прекратить войну и переходить к дипломатии
