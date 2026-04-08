Глава МИД заявил о времени для решимости в отношении рф после соглашения Трампа с Ираном
Киев • УНН
Глава МИД приветствовал соглашение о прекращении огня между США и Ираном и разблокировании Ормузского пролива при посредничестве Пакистана. Он призвал проявить такую же решимость для завершения войны в Украине.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига приветствовал соглашение о прекращении огня между США и Ираном и заявил, что пришло время для решимости в отношении рф, о чем написал в среду в Х, пишет УНН.
Детали
"Приветствуем соглашение между Президентом США Дональдом Трампом и иранским режимом по разблокированию Ормузского пролива и прекращению огня, а также посреднические усилия Пакистана", - указал министр.
Американская решимость работает. Убеждены, что пришло время проявить достаточную решимость для принуждения москвы к прекращению огня и завершению войны против Украины
Дополнение
В ночь на 8 апреля президент США Дональд Трамп объявил о приостановке атак на Иран на две недели.
Иран и Израиль вслед за США согласились на двухнедельное прекращение огня.
Вашингтон заявил о достижении Трампом возобновления работы Ормузского пролива. Тегеран заявил о возможном безопасном проходе через Ормузский пролив в течение 2 недель.