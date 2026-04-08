Глава МИД заявил о времени для решимости в отношении рф после соглашения Трампа с Ираном

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига приветствовал соглашение о прекращении огня между США и Ираном и заявил, что пришло время для решимости в отношении рф, о чем написал в среду в Х, пишет УНН.

"Приветствуем соглашение между Президентом США Дональдом Трампом и иранским режимом по разблокированию Ормузского пролива и прекращению огня, а также посреднические усилия Пакистана", - указал министр.

Американская решимость работает. Убеждены, что пришло время проявить достаточную решимость для принуждения москвы к прекращению огня и завершению войны против Украины - подчеркнул Сибига.

В ночь на 8 апреля президент США Дональд Трамп объявил о приостановке атак на Иран на две недели.

Иран и Израиль вслед за США согласились на двухнедельное прекращение огня.

Вашингтон заявил о достижении Трампом возобновления работы Ормузского пролива. Тегеран заявил о возможном безопасном проходе через Ормузский пролив в течение 2 недель.