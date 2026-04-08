Глава МИД заявил о времени для решимости в отношении рф после соглашения Трампа с Ираном

Как выбрать детский сад и не навредить ребенку - советы психолога для родителей
Трамп объявил о приостановке атак на Иран на две недели
Возможен ли ядерный удар США по Ирану и что будет дальше с войной на Ближнем Востоке
Умер легендарный тренер "Шахтера" и "Динамо" Мирча Луческу
Выборы в Венгрии под угрозой манипуляций, Орбан может отменить голосование - эксперт
Закат Земли и солнечное затмение - NASA опубликовало первые снимки с пролета мимо ЛуныPhotoVideo
Разоблачена схема незаконного выезда за границу под видом музыкантов, у бывшего руководства Минкультуры проведены обыски - Генпрокурор
Прецедент для рынка: как новая трактовка налогообложения лизинга разрушает украинскую авиацию
Международные резервы Украины "похудели" на 5% на фоне продажи валюты и выплат долга
Александр Кацуба о газодобыче во время войны: продолжаем бурить, инвестировать и держим запасное "железо" под рукой
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Ровенская область приняла пятый эвакуационный поезд с переселенцами из Донецкой областиPhoto7 апреля, 23:48 • 16283 просмотра
Иран и Израиль вслед за США согласились на двухнедельное перемирие8 апреля, 01:01 • 12743 просмотра
Петер Мадьяр нашел позитив в приезде Вэнса в Венгрию для агитации за Орбана8 апреля, 01:35 • 17372 просмотра
Только значительные финансовые потери заставляют РФ думать о выходе из войны - Зеленский02:47 • 14465 просмотра
Нетаньяху: прекращение огня не распространяется на Ливан05:56 • 12560 просмотра
публикации
"Браво, федерация", выброшенная шапка, топ-3 по количеству трофеев: чем запомнился Луческу мировому и украинскому футболуPhotoVideo7 апреля, 20:02 • 23031 просмотра
Прецедент для рынка: как новая трактовка налогообложения лизинга разрушает украинскую авиацию
Эксклюзив
7 апреля, 11:12 • 45567 просмотра
Почему Этический кодекс врача Украины не распространяется на Odrex и их хирурга, которого судят за медицинскую халатностьPhoto7 апреля, 10:31 • 38103 просмотра
Чистый четверг 2026 года - значение, традиции и духовный смысл для верующих7 апреля, 10:04 • 37572 просмотра
В каких продуктах много железа – список продуктов для повышения уровня железа в организме7 апреля, 07:55 • 42457 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Андрей Сибига
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Иран
Соединённые Штаты
Украина
Израиль
Пакистан
Глава МИД заявил о времени для решимости в отношении рф после соглашения Трампа с Ираном

Киев • УНН

 • 1758 просмотра

Глава МИД приветствовал соглашение о прекращении огня между США и Ираном и разблокировании Ормузского пролива при посредничестве Пакистана. Он призвал проявить такую же решимость для завершения войны в Украине.

Глава МИД заявил о времени для решимости в отношении рф после соглашения Трампа с Ираном

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига приветствовал соглашение о прекращении огня между США и Ираном и заявил, что пришло время для решимости в отношении рф, о чем написал в среду в Х, пишет УНН.

Детали

"Приветствуем соглашение между Президентом США Дональдом Трампом и иранским режимом по разблокированию Ормузского пролива и прекращению огня, а также посреднические усилия Пакистана", - указал министр.

Американская решимость работает. Убеждены, что пришло время проявить достаточную решимость для принуждения москвы к прекращению огня и завершению войны против Украины

- подчеркнул Сибига.

Дополнение

В ночь на 8 апреля президент США Дональд Трамп объявил о приостановке атак на Иран на две недели. 

Иран и Израиль вслед за США согласились на двухнедельное прекращение огня.

Вашингтон заявил о достижении Трампом возобновления работы Ормузского пролива.  Тегеран заявил о возможном безопасном проходе через Ормузский пролив в течение 2 недель.

Юлия Шрамко

