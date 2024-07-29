Направление границы с беларусью продолжает оставаться опасным. Для усиления безопасности на северной границе Украины продолжают проводиться комплексные мероприятия. Проходят мероприятия по укреплению границы и минированию территории. Об этом в понедельник рассказали в Северном региональном представительстве Госпогранслужбы, пишет УНН.

Детали

Направление границы с Беларусью продолжает оставаться опасным. Граница укрепляется. Проходят мероприятия по ее дальнейшему инженерному обустройству. Наряду с этим происходит и минирование территории - указали в региональном представительстве ГПСУ в Facebook.

Госграницу пограничники берегут с помощью приборов визуального и радиолокационного наблюдения. Отдельно граница контролируется средствами круглосуточного надзора, отдельно - элементами обнаружения подвижных наземных объектов, которые имеют возможность определять координаты цели, направление и скорость их движения.

Как сообщается, функционирует современная и надежная система воздушного мониторинга, которую обеспечивают камеры удаленного видеонаблюдения, которые позволяют осуществлять дистанционный контроль за всей протяженностью госграницы.

Во время патрулирования речных и озерных участков пограничники активно используют катера.

Ведут наблюдение за водной поверхностью и прилегающей местностью, чтобы не допустить возможного незаконного пересечения границы.

Наряду с этим в пограничье продолжают действовать режимные ограничения введены на время действия военного положения. Для пребывания в пограничной полосе лица должны получить соответствующий документ, напомнили в представительстве ГПС.

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