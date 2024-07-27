В направлении границы с Беларусью ситуация неизменна за последнее время. Пограничники не видят существенной угрозы с этого направления, однако оккупанты ежедневно обстреливают Сумскую область, но каких-то действий, которые бы Россия могла совершать по развертыванию или расширению зоны активных боевых действий на этом направлении, в настоящее время не фиксируется.

Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

В направлении границы с Беларусью ситуация неизменна за последнее время. Не видим такой существенной угрозы, мы не видим и перемещения рядом нашей границы с той стороны, но продолжаем быть бдительными, потому что должны быть готовы к развитию любых ситуаций - сказал Демченко.

Он отметил, что вдоль границы на Черниговщине и Сумщине сохраняется высокий уровень обстрелов со стороны РФ.

Черниговщина, Сумщина - это ежедневные обстрелы, как и Харьковщина. Большинство обстрелов, если сравнивать Черниговскую и Сумскую области, приходится на Сумщину. Здесь враг использует и артиллерию, и авиацию, а также ударные дроны для того, чтобы осуществлять удары по территории Украины. Большинство из них приходится именно по населенным пунктам, из-за чего могу сказать, что россия продолжает подтверждать свой статус страны-террористки, ведь целится по мирным людям - добавил Демченко.

Спикер добавил, что каких-то действий, которые бы Россия могла совершать по развертыванию или расширению зоны активных боевых действий в направлении Сумской области, в настоящее время не фиксируется.

Напомним,

В результате российского удара из РСЗО ударил по центру города Глухов, в Сумской области, умер 14-летний мальчик. Ранены по меньшей мере 12 гражданских лиц.