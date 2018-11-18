Усику вручили первый в истории "Кубок легенд" от ФБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. В рамках полуфинальных поединков чемпионата Украины по боксу среди мужчин, который в эти дни проходит в Харькове, прошло награждение первым в истории украинского бокса "Кубком Легенд" Федерации бокса Украины. Об этом сообщает пресс-служба ФБУ, передает УНН.
Обладателем новосозданной награды стал чемпион мира по боксу 2011 года, Олимпийский чемпион 2012 года, а теперь абсолютный чемпион мира по боксу среди профессионалов - Александр Усик.
"Очень приятно, что сегодня Харьков посетил также и наш прославленный земляк Александр Усик. И именно сегодня мы хотели бы наградить Александра уникальным кубком, первым в истории "Кубком Легенд", который мы планируем вручать нашим лучшим боксерам, которые своим примером вдохновляют миллионы людей по всему миру, популяризировать бокс, прославлять украинскую школу бокса и наше государство в целом на международной арене", - заявил президент ФБУ Владимир Продивус.
Усик поблагодарил руководство Федерации бокса Украины за награду и отметил, что его приезд в город Харьков является знаковым и важным событием, ведь с этим городом у чемпиона связано много приятных воспоминаний со времен его выступлений в составе Национальной сборной Украины.
Как сообщал УНН, бывший чемпион мира по двум весовым категориям американец Эвандер Холифилд прокомментировал выступления Усика.