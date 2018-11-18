Усику вручили первый в истории "Кубок легенд" от ФБУ

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106309 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 112847 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 150211 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 144774 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136588 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128288 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 171330 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118093 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141651 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145409 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Усику вручили первый в истории "Кубок легенд" от ФБУ

Усику вручили первый в истории "Кубок легенд" от ФБУ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 ноября. УНН. В рамках полуфинальных поединков чемпионата Украины по боксу среди мужчин, который в эти дни проходит в Харькове, прошло награждение первым в истории украинского бокса "Кубком Легенд" Федерации бокса Украины. Об этом сообщает пресс-служба ФБУ, передает УНН.

Обладателем новосозданной награды стал чемпион мира по боксу 2011 года, Олимпийский чемпион 2012 года, а теперь абсолютный чемпион мира по боксу среди профессионалов - Александр Усик.

"Очень приятно, что сегодня Харьков посетил также и наш прославленный земляк Александр Усик. И именно сегодня мы хотели бы наградить Александра уникальным кубком, первым в истории "Кубком Легенд", который мы планируем вручать нашим лучшим боксерам, которые своим примером вдохновляют миллионы людей по всему миру, популяризировать бокс, прославлять украинскую школу бокса и наше государство в целом на международной арене", - заявил президент ФБУ Владимир Продивус.

Усик поблагодарил руководство Федерации бокса Украины за награду и отметил, что его приезд в город Харьков является знаковым и важным событием, ведь с этим городом у чемпиона связано много приятных воспоминаний со времен его выступлений в составе Национальной сборной Украины.

Как сообщал УНН, бывший чемпион мира по двум весовым категориям американец Эвандер Холифилд прокомментировал выступления Усика.

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