Усику вручили перший в історії "Кубок легенд" від ФБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. У рамках півфінальних поєдинків чемпіонату України з боксу серед чоловіків, який в ці дні проходить в Харкові, пройшло нагородження першим в історії українського боксу "Кубком Легенд" Федерації боксу України. Про це інформує прес-служба ФБУ, передає УНН.
Володарем новоствореної нагороди став чемпіон світу з боксу 2011 року, Олімпійський чемпіон 2012 року, а відтепер абсолютний чемпіон світу з боксу серед професіоналів – Олександр Усик.
"Дуже приємно, що сьогодні до Харкова завітав також і наш прославлений земляк Олександр Усик. І саме сьогодні ми хотіли б нагородити Олександра унікальним кубком, першим в історії "Кубком Легенд", який ми плануємо вручати нашим найкращим боксерам, які своїм прикладом надихають мільйон людей по всьому світу, популяризують бокс, прославляють українську школу боксу та нашу державу загалом на міжнародній арені", - заявив президент ФБУ Володимир Продивус.
Усик подякував керівництву Федерації боксу України за нагороду та відзначив, що його приїзд до міста Харків є знаковою та важливою подією, адже з цим містом у чемпіона пов’язано багато приємних спогадів з часів його виступів у складі Національної збірної України.
Як повідомляв УНН, колишній чемпіон світу за двома ваговими категоріями американець Евандер Холіфілд прокоментував виступи Усика.