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Холіфілд: настала ера Усика

Холіфілд: настала ера Усика

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. Колишній чемпіон світу за двома ваговими категоріями американець Евандер Холіфілд дав порівняльну оцінку своїх виступів із нинішнім абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі Олександром Усиком, повідомляє УНН з посиланням на ресурс Boxing Scene.

"Мені складно говорити про нього лише по одному бою, але він класно закінчив поєдинок з Беллью. Він боксує більш розслаблено, в той час як я поводив себе більш агресивно. Зараз у нього 12 раундів, а я свого часу готувався до 15. У нього короткі удари, але він не пробиває так багато комбінацій, як це робив я і його руки здаються не такими швидкими, як у мене", - визнав американець.

Також Холіфілд наголосив, що українець гірше виступає в плані ударів по корпусу суперника.

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"Я завжди працював по корпусу опонентів. Я часто бив по ньому і ці удари давали про себе знати протягом усього бою. Я не бачив, щоб Усик часто робив подібне, хоча, якщо він перейде в суперважку вагу, йому потрібно буде працювати в цьому плані", - сказав екс-боксер.

Крім того, він додав: "зараз ми говоримо про дві абсолютно різні епохи. На даний момент настала його ера. Не буду говорити, що я б легко здолав Усика. Я реаліст і цей бій ніколи не відбудеться".

Нагадаємо, 11 листопада під час поєдинку у Манчестері Усик у восьмому раунді нокаутував британця Тоні Белью.

Белью програв Усіку нокаутом у восьмому раунді і не зміг відібрати у суперника титули чемпіона світу за версіями Всесвітньої боксерської ради (WBC), Всесвітньої боксерської організації (WBO), Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) і Міжнародної боксерської федерації (IBF).

Як повідомляв УНН, Холіфілд минулоріч увійшов до Міжнародного залу слави боксу, ставши його членом. 

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