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Холифилд: наступила эра Усика

Холифилд: наступила эра Усика

Киев  •  УНН

 • 13024 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Бывший чемпион мира по двум весовым категориям американец Эвандер Холифилд дал сравнительную оценку своих выступлений с нынешним абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе Александром Усиком, сообщает УНН со ссылкой на ресурс Boxing Scene.

"Мне сложно говорить о нем только по одному бою, но он классно закончил поединок с Беллью. Он боксирует более спокойно, в то время как я вел себя более агрессивно. Сейчас у него 12 раундов, а я в свое время готовился к 15. У него короткие удары, но он не пробивает так много комбинаций, как это делал и его руки кажутся не такими быстрыми, как у меня", - признал американец.

Также Холифилд заявил, что украинец хуже выступает в плане ударов по корпусу соперника.

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"Я всегда работал по корпусу оппонентов. Я часто бил по нему и эти удары давали о себе знать на протяжении всего боя. Я не видел, чтобы Усик часто делал подобное, хотя, если он перейдет в супертяжелый вес, ему нужно будет работать в этом плане", - сказал экс-боксер.

Кроме того, он добавил: "Сейчас мы говорим о двух совершенно разных эпохах. На данный момент наступила его эпоха. Не буду говорить, что я бы легко одолел Усика. Я реалист и этот бой никогда не произойдет".

Напомним, 11 ноября во время поединка в Манчестере Усик в восьмом раунде нокаутировал британца Тони Белью.

Белью проиграл Усику нокаутом в восьмом раунде и не смог отобрать у соперника титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).

Как сообщал УНН, Холифилд прошлом вошел в Международный зал славы бокса, став его членом.

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