Усик выразил готовность принять участие во Всемирной боксерской суперсерии в супертяжелом весе

"Если WBSS решит устроить турнир Ali Trophy в супертяжелом дивизионе, это будет действительно здорово. Это было бы очень интересно, но я не знаю, возможно ли это", - рассказал Усик.



Также боксер вспомнил свой опыт выступления в данном турнире в тяжелом дивизионе.



"Почти год прошел с момента финала первого Ali Trophy. Я помню, когда услышал, что произойдет WBSS, и в тяжелом весе было одно из подразделений, трофей был назван в честь "Величайшего", и на кон были поставлены четыре пояса. Моей первой мыслью было - это знак. Я думал так: я должен участвовать, и Бог поможет мне победить. Я был очень счастлив, когда сделал это", - подытожил звезда мирового бокса.



Напомним, что после перехода в супертяж Усик потерял три чемпионских пояса.