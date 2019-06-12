Усик выразил готовность принять участие во Всемирной боксерской суперсерии в супертяжелом весе
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. Чемпион мира в тяжелом весе по версии IBF Александр Усик высказал свое мнение относительно проведения Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в супертяжелом весе. Слова боксера публикует издание "BoxingNews24", передает УНН.
"Если WBSS решит устроить турнир Ali Trophy в супертяжелом дивизионе, это будет действительно здорово. Это было бы очень интересно, но я не знаю, возможно ли это", - рассказал Усик.
Также боксер вспомнил свой опыт выступления в данном турнире в тяжелом дивизионе.
"Почти год прошел с момента финала первого Ali Trophy. Я помню, когда услышал, что произойдет WBSS, и в тяжелом весе было одно из подразделений, трофей был назван в честь "Величайшего", и на кон были поставлены четыре пояса. Моей первой мыслью было - это знак. Я думал так: я должен участвовать, и Бог поможет мне победить. Я был очень счастлив, когда сделал это", - подытожил звезда мирового бокса.
Напомним, что после перехода в супертяж Усик потерял три чемпионских пояса.