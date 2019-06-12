Усик виразив готовність прийняти участь у Всесвітній боксерській суперсерії в суперважкій вазі

"Якщо WBSS вирішить влаштувати турнір Ali Trophy в суперважкому дивізіоні, це буде дійсно здорово. Це було б дуже цікаво, але я не знаю, чи можливо це", - розповів Усик.



Також боксер згадав свій досвід виступу в даному турнірі у важкому дивізіоні.



"Майже рік минув з моменту фіналу першого Ali Trophy. Я пам'ятаю, коли почув, що відбудеться WBSS, і у важкій вазі був один із підрозділів, трофей був названий на честь "Найвеличнішого", і на кін були поставлені чотири пояси. Моєю першою думкою було - це знак. Я мислив так: я повинен брати участь, і Бог допоможе мені перемогти. Я був дуже щасливий, коли зробив це", - підсумував зірка світового боксу.



Нагадаємо, що після переходу в суперважі Усик втратив три чемпіонські пояси.