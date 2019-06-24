Усик стал обязательным претендентом на титул WBO в супертяжелом весе
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Украинец Александр Усик получил от Всемирной боксерской организации (WBO) статус обязательного претендента на чемпионский титул в супертяжелом весе, сообщает УНН со ссылкой на "Boxing Scene".
К концу года действующий чемпион Энди Руис и Джошуа проведут реванш, на кону которого будут стоять четыре чемпионских титула.
Согласно рейтингу, претендентом должен считаться американец Диллиан Уайт, однако WBO считает иначе - статус абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе предоставляет Усику преимущество над британцем.
Таким образом, по итогам поединка реванша Руис - Джошуа должен определится оппонент Усика.
Заметим, что дебютный бой украинца в супертяжелом весе должен состояться против камерунца Карлоса Такама.