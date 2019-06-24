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Усик стал обязательным претендентом на титул WBO в супертяжелом весе

Киев • УНН

 • 10202 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Украинец Александр Усик получил от Всемирной боксерской организации (WBO) статус обязательного претендента на чемпионский титул в супертяжелом весе, сообщает УНН со ссылкой на "Boxing Scene".

Усик стал обязательным претендентом на титул WBO в супертяжелом весе

К концу года действующий чемпион Энди Руис и Джошуа проведут реванш, на кону которого будут стоять четыре чемпионских титула.

Согласно рейтингу, претендентом должен считаться американец Диллиан Уайт, однако WBO считает иначе - статус абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе предоставляет Усику преимущество над британцем.

Таким образом, по итогам поединка реванша Руис - Джошуа должен определится оппонент Усика.

Заметим, что дебютный бой украинца в супертяжелом весе должен состояться против камерунца Карлоса Такама.

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