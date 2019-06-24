Усик став обов'язковим претендентом на титул WBO у суперважкій вазі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Українець Олександр Усик отримав від Всесвітньої боксерської організації (WBO) статус обов'язкового претендента на чемпіонський титул в суперважкій вазі, інформує УНН з посиланням на "Boxing Scene".
До кінця року чинний чемпіон Енді Руїс і Ентоні Джошуа проведуть реванш, на кону якого стоятимуть чотири чемпіонські титули.
Згідно з рейтингом, претендентом повинен вважатися американець Ділліан Уайт, однак WBO вважає інакше - статус абсолютного чемпіона світу у важкій вазі надає Усику перевагу над британцем.
Таким чином, за підсумками двобою реваншу Руїс – Джошуа повинен визначиться опонент Усика.
Зауважимо, що дебютний бій українця у суперважкій категорії має відбутися проти камерунця Карлоса Такама.