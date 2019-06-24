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Усик став обов'язковим претендентом на титул WBO у суперважкій вазі

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 червня. УНН. Українець Олександр Усик отримав від Всесвітньої боксерської організації (WBO) статус обов'язкового претендента на чемпіонський титул в суперважкій вазі, інформує УНН з посиланням на "Boxing Scene".

Усик став обов'язковим претендентом на титул WBO у суперважкій вазі

До кінця року чинний чемпіон Енді Руїс і Ентоні Джошуа проведуть реванш, на кону якого стоятимуть чотири чемпіонські титули.

Згідно з рейтингом, претендентом повинен вважатися американець Ділліан Уайт, однак WBO вважає інакше - статус абсолютного чемпіона світу у важкій вазі надає Усику перевагу над британцем.

Таким чином, за підсумками двобою реваншу Руїс – Джошуа повинен визначиться опонент Усика.

Зауважимо, що дебютний бій українця у суперважкій категорії має відбутися проти камерунця Карлоса Такама.

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