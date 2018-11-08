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Усик и Белью провели открытую тренировку перед боем

Усик и Белью провели открытую тренировку перед боем

Киев  •  УНН

 • 16875 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Британский экс-чемпион мира в тяжелом весе Тони Белью и украинский боксер Александр Усик продемонстрировали болельщикам свои навыки во время открытых тренировок перед предстоящим поединком. Видео со спортсменами обнародовали в соцсети спортивные каналы и СМИ, передает УНН.

Белью и его украинский противник вышли на ринг в Национальном музее футбола в Манчестере.

Усик продемонстрировал свои навыки, оттачивая координацию рук и глаз.

Украинец, который является левшой, может похвастаться 11 нокаутами из 15 боев и считается фаворитом в поединке против Белью, пишет издание Mail One. Последний же, в свою очередь, пообещал “разбить сердце” украинскому спортсмену.

“Я искренне верю, что разобью его сердце и найду способ обойти его”, — сказал он изданию Sky Sports.

Напомним, бой абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика и британца Тони Беллью состоится в Манчестере 10 ноября.

Ранее Белью выразил уверенность в себе перед предстоящим поединком с украинцев Александром Усиком.

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2️⃣ DAYS TO GO !! It’s nearly here Send your predictions in ... #UsykBellew #HeWhoDares #AllTheMarbles

Публикация от Matchroom Boxing (@matchroomboxing)

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@usykaa #HeWhoDares #UsykBellew #AllTheMarbles

Публикация от Matchroom Boxing (@matchroomboxing)

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