Усик і Белью провели відкрите тренування перед боєм

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Британський екс-чемпіон світу у важкій вазі Тоні Белью та український боксер Олександр Усик продемонстрували вболівальникам свої навички під час відкритих тренувань перед майбутнім поєдинком. Відео зі спортсменами оприлюднили у соцмережі спортивні канали та ЗМІ, передає УНН.