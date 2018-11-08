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Усик і Белью провели відкрите тренування перед боєм

Усик і Белью провели відкрите тренування перед боєм

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Британський екс-чемпіон світу у важкій вазі Тоні Белью та український боксер Олександр Усик продемонстрували вболівальникам свої навички під час відкритих тренувань перед майбутнім поєдинком. Відео зі спортсменами оприлюднили у соцмережі спортивні канали та ЗМІ, передає УНН.

Белью та і його український противник вийшли на ринг у Національному музеї футболу в Манчестері.

Усик продемонстрував свої навички, відточуючи координацію рук та очей.

Українець, який є шульгою, може похвалитися 11 нокаутами з 15 боїв і вважається фаворитом у поєдинку проти Белью, пише видання Mail One. Останній же, у свою чергу, пообіцяв "розбити серце" українському спортсмену.

"Я щиро вірю, що розіб’ю його серце і знайду спосіб обійти його», - сказав він виданню Sky Sports.

Нагадаємо, бій абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика і британця Тоні Беллью відбудеться в Манчестері 10 листопада.

Раніше Белью виразив впевненість у собі перед майбутнім поєдинком із українцем Олександром Усиком.

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2️⃣ DAYS TO GO!! It’s nearly here Send your predictions in... #UsykBellew #HeWhoDares #AllTheMarbles

Публикация от Matchroom Boxing (@matchroomboxing)

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@usykaa #HeWhoDares #UsykBellew #AllTheMarbles

Публикация от Matchroom Boxing (@matchroomboxing)

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