Белью пообіцяв шокувати світ у бою проти Усика

"Без сумніву, це буде найскладніший бій у моїй кар'єрі. Усик - найгрізніший суперник, з яким я коли-небудь зустрічався. Він людина, яка всіх лякає. Він монстр, від якого всі тікають. І тільки такий, як я, може йти прямо на нього і хотіти битися. Що з цього вийде - дізнаємося 10 листопада. Я не збираюся шокувати світ вперше, і навіть не вдруге. Я шокую світ втретє", - сказав Белью.

Також британець вважає, що усі пояси чемпіона світу після бою з Усиком дістануться йому.

"Забудьте про вагу, про дієти. Це бій за звання абсолютного чемпіона світу. Ось, що важливо. Я не думаю про свою вагу, я не думаю про ті дурні речі, які говорить Усик, що він невидимий на рингу, я не думаю про те, наскільки хороший мій майбутній суперник. Я міркую про те, як увечері 10 листопада відправлюся додому з усіма поясами", - заявив боксер.

Як повідомляв УНН, американський чемпіон світу у суперважкій вазі заявляв, що зможе перемогти Усика.