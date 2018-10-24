Белью пообещал шокировать мир в бою против Усика

"Без сомнения, это будет самый сложный бой в моей карьере. Усик - самый грозный соперник, с которым я когда-либо встречался. Он человек, который всех пугает. Он монстр, от которого все бегут. И только такой, как я, может идти прямо на него и хотеть драться. Что из этого получится - узнаем 10 ноября. Я не собираюсь шокировать мир впервые, и даже не во второй раз. Я шокирую мир в третий раз", - сказал Белью.

Также британец считает, что все пояса чемпиона мира после боя с Усиком достанутся ему.

"Забудьте о весе, о диетах. Это бой за звание абсолютного чемпиона мира. Вот, что важно. Я не думаю о своем весе, я не думаю о тех глупых вещах, которые говорит Усик, что он невидимый на ринге, я не думаю о том, насколько хорош мой будущий соперник. Я думаю о том, как вечером 10 ноября отправлюсь домой со всеми поясами", - заявил боксер.

Как сообщал УНН, американский чемпион мира в супертяжелом весе заявлял, что сможет победить Усика.