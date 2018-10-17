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Чемпіон світу у суперважкій вазі виразив впевненість у перемозі над Усиком

Київ • УНН

 • 16260 перегляди

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Чемпіон світу WBC в суперважкій вазі американець Деонтей Уайлдер (40-0, 39 КО) ствердив, що зможе побити у ринзі українського боксера Олександра Усика, інформує УНН з посиланням на Boxingscene.

"...дивлячись в очі мені, (Усик - ред.) не побачить захоплення від його досягнень. Я його не боюся. У мене є впевненість, що я можу його розбити. З усіх, з ким він зустрічався, ніхто не вірив в можливість перемоги. Але я досить божевільний, щоб вірити в перемогу над Усиком. У мене більше перемог нокаутом, ніж у нього. Є деякі речі, які він не проходив, будучи професіоналом.

Також йому не допоможе його золота медаль в любителях. Він колись був у нокдауні? Отримував сильне розсічення? Він випробує багато нового в першому раунді нашого бою", - наголосив американець.

Нагадаємо, що у майбутніх боях Уайлдер зустрінеться з колишнім кривдником Володимира Кличко Тайсоном Ф'юрі, а Усик позмагається із британцем Тоні Беллью

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