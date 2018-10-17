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9 марта, 09:44 • 51878 просмотра

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 114659 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 122670 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 162068 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 150748 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139501 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129904 просмотра

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7 марта, 08:52 • 176925 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118242 просмотра

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Чемпион мира в супертяжелом весе выразил уверенность в победе над Усиком

Чемпион мира в супертяжелом весе выразил уверенность в победе над Усиком

Киев  •  УНН

 • 16259 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. Чемпион мира WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер (40-0, 39 КО) подтвердил, что сможет побить в ринге украинского боксера Александра Усика, информирует УНН со ссылкой на Boxingscene.

"... глядя в глаза мне, (Усик - ред.) не увидит восторг от его достижений. Я его не боюсь. У меня есть уверенность, что я могу его разбить. Из всех, с кем он встречался, никто не верил в возможность победы. Но я достаточно сумасшедший, чтобы верить в победу над Усиком. У меня больше побед нокаутом, чем у него. Есть некоторые вещи, которые он не проходил, будучи профессионалом.

Также ему не поможет его золотая медаль в любителях. Он когда-то был в нокдауне? Получал сильное рассечение? Он испытывает много нового в первом раунде нашего боя", - отметил американец.

Напомним, что в будущих боях Уайлдер встретится с бывшим обидчиком Владимира Кличко Тайсоном Фьюри, а Усик сразится с британцем Тони Беллью.

Украинские Национальные Новости

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