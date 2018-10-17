Чемпион мира в супертяжелом весе выразил уверенность в победе над Усиком

"... глядя в глаза мне, (Усик - ред.) не увидит восторг от его достижений. Я его не боюсь. У меня есть уверенность, что я могу его разбить. Из всех, с кем он встречался, никто не верил в возможность победы. Но я достаточно сумасшедший, чтобы верить в победу над Усиком. У меня больше побед нокаутом, чем у него. Есть некоторые вещи, которые он не проходил, будучи профессионалом.

Также ему не поможет его золотая медаль в любителях. Он когда-то был в нокдауне? Получал сильное рассечение? Он испытывает много нового в первом раунде нашего боя", - отметил американец.

Напомним, что в будущих боях Уайлдер встретится с бывшим обидчиком Владимира Кличко Тайсоном Фьюри, а Усик сразится с британцем Тони Беллью.