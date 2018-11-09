Усик и Белью провели предматчевое взвешивание
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Накануне "суперфайта" в Манчестере между абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе Александром Усиком и британцем Тони Белью определился вес обоих боксеров, сообщает УНН.
Британец оказался тяжелее нашего бойца - 90,265 кг. При этом весы под Усиком показали 89,811 кг.
Кроме того, соперники провели очередную дуэль взглядов, на которую Усик вышел в шарфе "Манчестер Сити".
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Заметим, что на кону поединка будут стоять пояса Усика по версиям WBC, IBF, WBO, WBA и The Ring.
Напомним, бой абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика и британца Тони Белью состоится в Манчестере 10 ноября.