Усик і Белью провели передматчеве зважування
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Напередодні "суперфайту" в Манчестері між абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі Олександром Усиком та британцем Тоні Белью визначилась вага обох боксерів, повідомляє УНН.
Британець виявився важчим за нашого бійця — 90,265 кг. Натомість ваги під Усиком показали 89,811 кг.
Крім того, суперники провели чергову дуель поглядів, на яку Усик вийшов у шарфі “Манчестер Сіті”.
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Зауважимо, що на кону двобою будуть стояти пояси Усика за версіями WBC, IBF, WBO, WBA і The Ring.
Нагадаємо, бій абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика і британця Тоні Белью відбудеться в Манчестері 10 листопада.