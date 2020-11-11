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Все воинские части ВСУ переведут на питание по каталогу

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КИЕВ. 12 ноября. УНН. С 1 января 2021 предусматривается перевод всех Вооруженных Сил на питание по Каталогу. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны, сообщает УНН.

106 военных частей, которые обеспечены персоналом для приготовления пищи, остаются на Каталоге, а 252 — дополнительно к закупке продуктов по Каталогу будут закупать услуги по приготовлению пищи.

“С 1 января 2021 предусматривается перевод всех воинских частей Вооруженных Сил Украины на питание по Каталогу”, — об этом сообщил Игорь Халимон.

По его словам, для полного перехода на Каталог есть определенные осложнения, вызванные дефицитом штатной численности персонала для приготовления и организации процесса питания. В частности, это потребует дополнительного введения в ВС Украины около 3800 должностей.

Для решения этого вопроса Минобороны инициировало ряд вариантов решения проблемы. В частности, законодательное увеличение численности состава Вооруженных Сил Украины, возможность децентрализованной закупки услуг по территориальному принципу на местах, чтобы командир воинской части мог обратиться за услугой по приготовлению пищи к субъекту предпринимательской деятельности или компании, которая находится в одной локации с военной частью.

“Эти инициативы Министерства обороны не были поддержаны. Поэтому действуем по следующему принципу. Те 106 военных частей, которые обеспечены личным составом для приготовления пищи, остаются полноценно на Каталоге. А 252 воинские части, которые не имеют возможности самостоятельно приготовить себе еду, дополнительно к поставке продуктов питания по Каталогу заказывать услугу по приготовлению, раздачи блюд и уборку”, - пояснил чиновник.

Отдельно он разъяснил отличие аутсорсинга формата 2021 от существующего сегодня.

“Продукты питания будут поставляться на воинскую часть по Каталогу. То есть, не каким-то решением одного должностного лица или компании, которая питает. Условия будут одинаковыми для всех. Все военные части питаться по Каталогу, в соответствии с реформой, которая была запущена ранее”, - подчеркнул Игорь Халимон.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что армия отказывается от системы питания по каталогам и от наемных работников в столовых.

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