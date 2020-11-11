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Усі військові частини ЗСУ переведуть на харчування за каталогом

Усі військові частини ЗСУ переведуть на харчування за каталогом

Київ • УНН

 • 28761 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. З 1 січня 2021 року передбачається переведення усіх Збройних Сил на харчування за Каталогом. Про це йдеться у повідомленні Міністерства оброни, повідомляє УНН.

106 військових частин, які забезпечені персоналом для приготування їжі, залишаються на Каталозі, а 252 — додатково до закупівлі продуктів за Каталогом закуповуватимуть послуги з приготування їжі.

“З 1 січня 2021 року передбачається переведення усіх військових частин Збройних Сил України на харчування за Каталогом”, - про це повідомив Ігор Халімон.

За його словами, для тотального переходу на Каталог є певні ускладнення, викликані дефіцитом штатної кількості персоналу для приготування та організації процесу харчування. Зокрема, це потребуватиме додаткового введення у ЗС України близько 3 800 посад.

Для вирішення цього питання Міноборони ініціювало низку варіантів розв’язання проблеми. Зокрема, законодавче збільшення чисельності складу Збройних Сил України, можливість децентралізованої закупівлі послуг за територіальним принципом на місцях, щоб командир військової частини мав змогу звернутися за послугою із приготування їжі до суб’єкта підприємницької діяльності чи компанії, яка знаходиться у одній локації з військовою частиною.

“Ці ініціативи Міністерства оборони не були підтримані. Тому діємо за наступним принципом. Ті 106 військових частин, які забезпечені особовим складом для приготування їжі, залишаються повноцінно на Каталозі. А 252 військові частини, які не мають змоги самостійно приготувати собі їжу, додатково до поставки продуктів харчування за Каталогом замовлятимуть послугу з приготування, роздачі страв та прибирання”, — пояснив посадовець.

Окремо він роз’яснив відмінність аутсорсингу формату 2021 року від того, що існує сьогодні.

“Продукти харчування поставлятимуться на військову частину за Каталогом. Тобто, не якимось рішенням однієї посадової особи чи компанії, яка харчує. Умови будуть однаковими для всіх. Усі військові частини харчуватимуться за Каталогом, відповідно до реформи, яка була запущена раніше”, — наголосив Ігор Халімон.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що армія відмовляється від системи харчування за каталогами та від найманих працівників у їдальнях.

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