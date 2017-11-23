Все учителя первых классов в следующем году должны пройти повышение квалификации - Гриневич
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. После принятия нового образовательного закона в Украине в следующем году для всех учителей первых классов будет обязательным повышение квалификации. Об этом сказала министр образования и науки Украины Лилия Гриневич на конференции в четверг, сообщает корреспондент УНН.
"Мы приняли новый закон об образовании. Новый закон, во-первых, имеет несколько стержней", - напомнила министр.
Первым из них она назвала предусмотренную законом большую педагогическую свободу учителя.
"Чтобы учитель мог предложить собственные подходы к преподаванию, он должен очень хорошо овладеть тем, как типично может быть создана образовательная программа. Поэтому для первых классов, я хочу всем вам сообщить, все учителя, которые будут принимать первый класс в следующем году - все должны пройти повышение квалификации", - отметила Л.Гриневич.
Она сообщила, что о способе и месте проведения этих мероприятий учителям сообщат в управлениях образования.
Также Л.Гриневич сообщила, что на следующий год предусмотрена специальная субвенция на оборудование начальной школы.
Напомним, в Украине уже создали 450 опорных школ.