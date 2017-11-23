Все учителя первых классов в следующем году должны пройти повышение квалификации - Гриневич

"Мы приняли новый закон об образовании. Новый закон, во-первых, имеет несколько стержней", - напомнила министр.

Первым из них она назвала предусмотренную законом большую педагогическую свободу учителя.

"Чтобы учитель мог предложить собственные подходы к преподаванию, он должен очень хорошо овладеть тем, как типично может быть создана образовательная программа. Поэтому для первых классов, я хочу всем вам сообщить, все учителя, которые будут принимать первый класс в следующем году - все должны пройти повышение квалификации", - отметила Л.Гриневич.

Она сообщила, что о способе и месте проведения этих мероприятий учителям сообщат в управлениях образования.

Также Л.Гриневич сообщила, что на следующий год предусмотрена специальная субвенция на оборудование начальной школы.

Напомним, в Украине уже создали 450 опорных школ.