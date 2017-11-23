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Усі вчителі перших класів наступного року мають пройти підвищення кваліфікації - Гриневич

Усі вчителі перших класів наступного року мають пройти підвищення кваліфікації - Гриневич

Київ • УНН

 • 24476 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Після ухвалення нового освітнього закону в Україні наступного року для всіх вчителів перших класів буде обов'язковим підвищення кваліфікації. Про це сказала міністр освіти й науки України Лілія Гриневич на конференції у четвер, повідомляє кореспондент УНН.

"Ми прийняли новий закон про освіту. Новий закон, по-перше, має кілька стрижнів", - нагадала міністр.

Першим з них вона назвала передбачену законом більшу педагогічну свободу вчителя.

"Щоб вчитель міг запропонувати власні підходи до викладання, він повинен дуже добре оволодіти тим, як типово може бути створена освітня програма. Тому для перших класів, я хочу всіх вас повідомити, всі вчителі, які будуть брати перший клас наступного року - всі мають пройти підвищення кваліфікації", - зазначила Л.Гриневич.

Вона повідомила, що про спосіб та місце проведення цих заходів вчителів повідомлять в управлінні освіти.

Також Л.Гриневич повідомила, що на наступний рік передбачено спеціальну субвенцію на обладнання початкової школи.

Нагадаємо, в Україні вже створили 450 опорних шкіл.

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