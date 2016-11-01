Все украинцы отныне смогут оформить ID-паспорт

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КИЕВ. 1 ноября. УНН. Все граждане Украины с 1 ноября смогут оформить паспорт в форме карточки, содержащей бесконтактный электронный носитель. Об этом говорится в постановлении Кабмина №475 от 26 октября 2016 года.

"Ввести с применением средств Единого государственного демографического реестра с 1 ноября 2016 года оформление (в том числе взамен утраченного или похищенного), обмен паспорта гражданина Украины с бесконтактным электронным носителем ... гражданам Украины", - говорится в документе.

Как отмечается, с принятием постановления паспорт гражданина Украины будет выдаваться центрами предоставления административных услуг; изготавливаться только в форме карточки, содержащей бесконтактный электронный носитель; выдаваться каждому гражданину Украины, который достиг четырнадцатилетнего возраста; оформляться для лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста, на четыре года, а лицам, достигшим восемнадцатилетнего возраста, - на каждые 10 лет; содержать информацию о налоговом номере (регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика из Государственного реестра физических лиц - плательщиков налогов) или уведомление об отказе от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика.

Также Кабмин установил, что до завершения работы по обеспечению в полном объеме территориальных подразделений Государственной миграционной службы материально-техническими ресурсами, необходимыми для оформления и выдачи паспорта гражданина Украины, образцы бланков которого утверждены этим постановлением, паспорт гражданина Украины может оформляться с использованием бланка паспорта гражданина Украины в форме книжечки. При этом в документе указано, что принятие документов для оформления паспорта гражданина Украины,что не содержит бесконтактного электронного носителя, образец бланка которого утвержден  этим постановлением, с 1 ноября 2016 года прекращается, а паспорт гражданина Украины, что не содержит бесконтактного электронного носителя, оформленный и выданный на основании документов, представленных до 1 ноября 2016 года, действует в течение срока, на который он был выдан.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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