Усі українці відсьогодні зможуть оформити ID-паспорт
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Усі громадяни України з 1 листопада зможуть оформити паспорт у формі картки, що містить безконтактний електронний носій. Про це йдеться в постанові Кабміну №475 від 26 жовтня 2016 року.
"Запровадити із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру з 1 листопада 2016 року оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обмін паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм... громадянам України", - йдеться у документі.
Як зазначається, з прийняттям постанови паспорт громадянина України буде видаватися центрами надання адміністративних послуг; виготовлятися тільки у формі картки, що містить безконтактний електронний носій; видаватися кожному громадянину України, який досяг чотирнадцятирічного віку; оформлюватися для осіб, які не досягли вісімнадцятирічного віку, на чотири роки, а особам, які досягли вісімнадцятирічного віку, - на кожні 10 років; містити інформацію про податковий номер (реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків) або повідомлення про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків.
Також Кабмін установив, що до завершення роботи із забезпечення в повному обсязі територіальних підрозділів Державної міграційної служби матеріально-технічними ресурсами, необхідними для оформлення і видачі паспорта громадянина України, зразки бланків якого затверджено цією постановою, паспорт громадянина України може оформлятися з використанням бланка паспорта громадянина України у формі книжечки. При цьому у документі вказано, що прийняття документів для оформлення паспорта громадянина України, що не містить безконтактного електронного носія, зразок бланка якого затверджено цією постановою, з 1 листопада 2016 року припиняється, а паспорт громадянина України, що не містить безконтактного електронного носія, оформлений та виданий на підставі документів, поданих до 1 листопада 2016 року, є чинним протягом строку, на який його було видано.