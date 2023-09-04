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Все, о чем говорили воины Зеленскому во время поездки на фронт, рассмотрят на Ставке

Киев • УНН

 • 432997 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Все вопросы, поднятые украинскими бойцами во время поездки к бригадам на Донецком и Запорожском направлениях, рассмотрят на Ставке. Об этом сообщил президент Зеленский в видеообращении после того, как побывал на передовой, пишет УНН.

Цитата

«Это очень важно - услышать от них, от тех, кто идет в бой непосредственно, чего именно не хватает, чего достаточно и что именно нужно изменить. Все, о чем говорили воины, будет вопросом для участников ставки, особенно по РЭБ», — сказал Зеленский.

Детали

Зеленский весь день 4 сентября провел на фронте и посетил боевые бригады, в частности в Донецкой области - 109-ю отдельную бригаду теробороны, 110-ю отдельную механизированную бригаду, 36-ю, 37-ю, 38-ю бригады морпехов, 79-ю ДШВ, 53-ю механизированную, 59-ю мотопехотную.

На Запорожском направлении встретился с защитниками 148-й отдельной артиллерийской бригады, 82-й ДШВ, 71-й отдельной егерской бригады.

«Каждая – мощная. Всеми горжусь. И спасибо вам за искренность, ребята!», — сказал Зеленский.

Дополнение

Зеленский также наградил военных врачей, поблагодарил коллективы стабпунктов.

«Величественные люди спасают героев, возвращают жизнь, возвращают силу. Настоящий украинский характер, казацкий, когда ребята восстанавливаются после ранений и возвращаются на позиции к своим собратьям и снова уничтожают оккупанта».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗеленский посетил боевые бригады на Донецком направлении

Президент отметил храбрость наших бойцов и вручил более 50 наград. В частности вручил «Золотые Звезды» Героям Украины – майору Олегу Дмитруку из ДШВ, и полковнику Виктору Сикозе из морской пехоты.

Напомним

В понедельник, 4 сентября Зеленский посетил стабилизационные пункты, где помогают раненым на Донецком и Запорожском направлениях

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