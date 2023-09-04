Усе, про що говорили воїни Зеленському під час поїздки на фронт, розглянуть на Ставці

Цитата

«Це дуже важливо - почути від них, від тих, хто йде в бій безпосередньо, чого саме не вистачає, чого достатньо і що саме потрібно змінити. Усе, про що говорили воїни, буде питанням для учасників ставки, особливо щодо РЕБ», — сказав Зеленський.

Деталі

Зеленський весь день 4 вересня провів на фронті і відвідав бойові бригади, зокрема на Донеччині - 109-ту окрему бригаду тероборони, 110-ту окрему механізовану бригаду, 36-му, 37-му, 38-му бригади морпіхів, 79-ту ДШВ, 53-тю механізовану, 59-ту мотопіхотну.

На Запорізькому напрямку зустрівся із захисниками 148-ї окремої артилерійської бригади, 82-ї ДШВ, 71-ї окремої єгерської бригади.

«Кожна – потужна. Всіма пишаюся. І дякую вам за щирість, хлопці!», — сказав Зеленський.

Доповнення

Зеленський також нагородив військових лікарів, подякував колективам стабпунктів.

«Величні люди рятують героїв, повертають життя, повертають силу. Справжній український характер, козацький, коли хлопці відновлюються після поранень і повертаються на позиції до своїх побратимів і знову знищують окупанта».

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Президент відзначив хоробрість наших бійців і вручив понад 50 нагород. Зокрема вручив «Золоті Зірки» Героям України – майору Олегу Дмитруку із ДШВ, та полковнику Віктору Сікозі із морської піхоти.

Нагадаємо

У понеділок, 4 вересня Зеленський відвідав стабілізаційні пункти, де допомагають пораненим на Донецькому й Запорізькому напрямках