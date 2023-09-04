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Зеленський відвідав бойові бригади на Донецькому напрямку

Зеленський відвідав бойові бригади на Донецькому напрямку

Київ • УНН

 • 478089 перегляди

КИЇВ. 4 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський відвідав бойові бригади, які захищають Україну на Донецькому напрямку. Він обговорив з командирами проблемні питання, серед яких комбати найчастіше згадували дедалі більшу потребу в БПЛА та антидронових засобах, недостатнє комплектування підрозділів особовим складом та нестачу окремих типів боєприпасів. Про це УНН повідомляє з посиланням на ОП.

Цитата

«Під час робочої поїздки на Донеччину Президент Володимир Зеленський побував у командних пунктах військових з’єднань, які боронять суверенітет і територіальну цілісність України у складі оперативно-тактичного угруповання «Донецьк», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що Зеленський разом із командувачем морської піхоти й ОТУ «Донецьк» Юрієм Содолем і першим заступником міністра оборони Олександром Павлюком відвідав командні пункти 109-ї окремої бригади територіальної оборони, 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського, 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха, 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, 37-ї окремої бригади морської піхоти, 38-ї окремої бригади морської піхоти.

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Президент України заслухав доповіді командирів бойових бригад про оперативну ситуацію на фронті, взаємодію підрозділів у зоні відповідальності ОТУ «Донецьк», а також про статус виконання бойових завдань і рівень матеріально-технічного забезпечення.

«Володимир Зеленський поспілкувався з командирами щодо проблемних питань, серед яких комбати найчастіше згадували дедалі більшу потребу в БПЛА та антидронових засобах, недостатнє комплектування підрозділів особовим складом та нестачу окремих типів боєприпасів», - зазначається в повідомленні.

Окрім того, повідомляється, що Зеленський та військові обговорили створення допоміжної системи забезпечення бригад, яка візьме на себе менеджерські функції та вивільнить час командирів для бойової роботи. Також ішлося про способи підвищення мотивації воїнів.

Президент подякував військовим за силу, хоробрість і результативність у боротьбі з російськими окупантами.

Зеленський також опублікував відео з поїздки.

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