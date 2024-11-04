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USAID выделит $1,8 млн на трудоустройство украинцев: кому помогут

USAID выделит $1,8 млн на трудоустройство украинцев: кому помогут

Киев  •  УНН

11:46 • 10153 просмотра

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USAID CEP запускает программу поддержки трудоустройства для молодежи, ветеранов, женщин, людей с инвалидностью и ВПЛ. Проект включает 8 компонентов по $230 тыс. и продлится с ноября 2024 по июнь 2025 года.

Программа USAID «Конкурентоспособная экономика Украины» выделяет $1,8 миллиона на поддержку трудоустройства украинцев, сообщили в Минэкономики, пишет УНН.

Важные новости от наших партнеров. USAID CEP выделяет $1.8 млн на поддержку трудоустройства украинцев. Инициатива поможет молодежи, ветеранам, женщинам, людям с инвалидностью и ВПЛ реализовать свой потенциал на рынке труда

- написала первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко в X.

Этот проект, по словам вице-премьера, включает программы переобучения, сотрудничество с частным сектором и бизнес ассоциациями, частными университетами и учреждениями профессионального обучения.

Свириденко подчеркнула актуальность инициативы, отметив: «Нехватка кадров сейчас является одной из главных проблем для бизнеса. Правительство решает этот вопрос через программы обучения и переобучения. По данным Gradus Research, 88% украинцев готовы сменить профессию, причем 45% женщин рассматривают возможность работать в сферах, где раньше статистически преобладали мужчины. Новая программа USAID будет способствовать улучшению ситуации на рынке труда в ключевых секторах, таких как строительство и логистика».

Инициатива состоит из 8 компонентов, каждый из которых имеет бюджет $230 000, и продлится в период с ноября 2024 года по 30 июня 2025 года.

Бизнесы и организации могут подать заявку на участие в различных компонентах проекта. Узнать больше и отправить заявку здесь.  

Всемирный банк выделил почти 600 млн долл. на развитие украинского бизнеса: что это даст1 ноября 2024, 09:25 • 31477 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономика
yuliia-svyrydenkoЮлия Свириденко
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