US Open официально допустил в турнир российских и белорусских теннисистов в нейтральном статусе
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Организаторы турнира серии Большого Шлема US Open, который состоится с 29 августа по 11 сентября в Нью-Йорке, официально заявили, что допустят к соревнованиям отдельных российских и белорусских теннисистов в нейтральном статусе. Об этом сообщает прессслужба Теннисной ассоциации США (USTA) на официальном сайте турнира, передает УНН.
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USTA позволит отдельным спортсменам из россии и белорусе участвовать в US Open 2022 года, но только под нейтральным статусом.
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“Наряду с другими турнирами Большого шлема, ITF, ATP и WTA, USTA, которая владеет и управляет US Open, ранее осуждала и продолжает осуждать неспровоцированную и несправедливое вторжение россии в Украину”, — говорится в заявлении.
USTA, вместе с этими другими теннисными организациями, поддержала запрет русской и белорусской теннисных федераций в ITF, а следовательно, и в всех международных командных соревнованиях, а также директиву игрокам из этих стран играть под нейтральным флагом во время соревнований за пределами международных соревнований.
“Мы признаем, что каждой организации приходилось иметь дело с уникальными обстоятельствами, влияющими на ее решение. Исходя из наших собственных обстоятельств, USTA позволит всем игрокам, независимо от национальности, участвовать в US Open 2022 года”, — добавили организаторы.
Напомним
Украинские спортсмены будут бойкотировать соревнования с участием россиян и белорусов.