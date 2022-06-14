Українські спортсмени бойкотуватимуть змагання з участю росіян та білорусів – міністр

Деталі

"Повномасштабна війна росії проти України вже забрала життя понад 70 українських спортсменів та тренерів. Представники рф і рб шукають можливість заявити про себе на міжнародній арені, виступаючи під нейтральним білим прапором. Це неприпустимо! Спортсмени цих країн не можуть брати участь у міжнародних змаганнях ані під власними, ані під нейтральними прапорами, оскільки мовчазно погоджуються з вбивством українців, або відкрито це підтримують. У разі допуску спортсменів рф та рб до участі у змаганнях українські спортсмени готові блокувати їх виступи та бойкотувати такі змагання. Світ не має права забувати про війну, яку розпочала росія проти України!", – наголосив Гутцайт.

Він також закликав президентів всеукраїнських федерацій звертатися до міжнародних спортивних федерацій про недопущення таких випадків та запропонував запрошувати їхніх керівників приїхати до України.

Доповнення

Збірна України візьме участь у чемпіонаті Європи-2022 з художньої гімнастики, який відбуватиметься з 15 до 19 червня в ізраїльському Тель-Авіві. Згідно останньої версії заявки, участь у змаганнях візьмуть 12 українських спортсменок: по три – в особистих дорослих і юніорських змаганнях, і ще шість – у групових.

Генеральний секретар Європейських Олімпійських Комітетів Раффаеле Паньоцці повідомив президентів Національних олімпійських комітетів про те, що представники НОК росії та білорусі відсторонені від участі в 51-й Генеральній Асемблеї ЄОК. Таке рішення ухвалив Виконавчий комітет ЄОК.