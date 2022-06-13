Збірна України візьме участь у чемпіонаті Європи-2022 з художньої гімнастики: список учасників

Деталі

На чемпіонаті розіграють 14 комплектів нагород: п’ять — у особистих змаганнях (багатоборство + окремі види), три — в групових (багатоборство + окремі види), чотири — в юніорських фіналах у окремих видах та ще два — в командній першості (по одному в дорослих і юніорських категоріях).

На минулому чемпіонаті Європи-2021 у болгарській Варні Україна залишилася без медалей. Найкращий результат тоді показала нинішня лідерка збірної Вікторія Онопрієнко: 11-те місце в багатоборстві. Українська група була в топ-6 багатоборства й топ-5 у окремих фіналах.

За всю історію участі в чемпіонатах Європи з художньої гімнастики українки завоювалаи 92 медалі: 30 золотих, 34 срібні та 28 бронзових. Це третій показник після росії (175 медалей) та Болгарії (116).

У турнірі не візьмуть участь російські та білоруські гімнастки, які наразі усунені від міжнародних змагань через розпалення їхнімі країнами повномасштабної війни проти України 24 лютого 2022 року.

Розклад чемпіонату Європи-2022 з художньої гімнастики