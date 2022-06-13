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Збірна України візьме участь у чемпіонаті Європи-2022 з художньої гімнастики: список учасників

Збірна України візьме участь у чемпіонаті Європи-2022 з художньої гімнастики: список учасників

Київ • УНН

 • 564934 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. Збірна України візьме участь у чемпіонаті Європи-2022 з художньої гімнастики, що відбудеться з 15 до 19 червня в ізраїльському Тель-Авіві. Згідно останньої версії заявки, участь у змаганнях візьмуть 12 українських спортсменок: по три – в особистих дорослих і юніорських змаганнях, і ще шість – у групових. Про це повідомляє УНН.

Деталі

На чемпіонаті розіграють 14 комплектів нагород: п’ять — у особистих змаганнях (багатоборство + окремі види), три — в групових (багатоборство + окремі види), чотири — в юніорських фіналах у окремих видах та ще два — в командній першості (по одному в дорослих і юніорських категоріях).

На минулому чемпіонаті Європи-2021 у болгарській Варні Україна залишилася без медалей. Найкращий результат тоді показала нинішня лідерка збірної Вікторія Онопрієнко: 11-те місце в багатоборстві. Українська група була в топ-6 багатоборства й топ-5 у окремих фіналах.

За всю історію участі в чемпіонатах Європи з художньої гімнастики українки завоювалаи 92 медалі: 30 золотих, 34 срібні та 28 бронзових. Це третій показник після росії (175 медалей) та Болгарії (116).

У турнірі не візьмуть участь російські та білоруські гімнастки, які наразі усунені від міжнародних змагань через розпалення їхнімі країнами повномасштабної війни проти України 24 лютого 2022 року.

Розклад чемпіонату Європи-2022 з художньої гімнастики

  • Середа, 15 червня. 10:00 — Особисті змагання (юніорки). Кваліфікація / командна першість.
  • Четвер, 16 червня. 09:00 — Особисті змагання. Кваліфікація (обруч, м’яч).
  • Четвер, 16 червня. 19:30 — Особисті змагання (юніорки). Фінали в окремих видах (обруч, м’яч, булави, стрічка).
  • Пʼятниця, 17 червня. 10:00 — Особисті змагання. Кваліфікація (булави, стрічка).
  • Субота, 18 червня. 11:00 — Особисті змагання. Фінал багатоборства.
  • Субота, 18 червня. 17:30 — Групові змагання. Кваліфікація / багатоборство.
  • Неділя, 19 червня. 10:00 — Особисті змагання. Фінали в окремих видах (обруч, м’яч, булави, стрічка).
  • Неділя, 19 червня. 13:00 — Групові змагання. Фінали в окремих видах (5 обручів, 3 стрічки + 2 м’ячі).
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