Сборная Украины примет участие в чемпионате Европы-2022 по художественной гимнастике: список учасников
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Сборная Украины примет участие в чемпионате Европы-2022 по художественной гимнастике, который состоится с 15 по 19 июня в израильском Тель-Авиве. Согласно последней версии заявки, участие в соревнованиях примут 12 украинских спортсменок: по три – в личных взрослых и юниорских соревнованиях, и еще шесть – в групповых. Об этом сообщает УНН.
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На чемпионате разыграют 14 комплектов наград: пять — в личных соревнованиях (многоборье + отдельные виды), три — в групповых (многоборье + отдельные виды), четыре — в юниорских финалах в отдельных видах и еще два — в командном первенстве (по одному в взрослых и юниорских категориях).
На прошлом чемпионате Европы-2021 в болгарской Варне Украина осталась без медалей. Лучший результат тогда показала нынешняя лидер сборной Виктория Оноприенко: 11-е место в многоборье. Украинская группа была в топ-6 многоборья и топ-5 в отдельных финалах.
За всю историю участия в чемпионатах Европы по художественной гимнастики украинки завоевали 92 медали: 30 золотых, 34 серебряные и 28 бронзовых . Это третий показатель после россии (175 медалей) и Болгарии (116).
В турнире не примут участие российские и белорусские гимнастки, которые отстранены от международных соревнований из-за разжигания их странами полномасштабной войны против Украины 24 февраля 2022 года.
Расписание чемпионата Европы-2022 по художественной гимнастике
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- Среда, 15 июня. 10:00 — Личные соревнования (юниорки). Квалификация /командное первенство.
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- Четверг, 16 июня. 09:00 — Личные соревнования. Квалификация (обруч, г’яч).
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- Четверг, 16 июня. 19:30 — Личные соревнования (юниорки). Финалы в отдельных видах (обруч, г’яч, булавы, лента).
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- Пятница, 17 июня. 10:00 — Личные соревнования. Квалификация (булавы, лента).
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- Суббота, 18 июня. 11:00 — Личные соревнования. Финал многоборья.
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- Суббота, 18 июня. 17:30 — Групповые соревнования. Квалификация /многоборье.
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- Воскресенье, 19 июня. 10:00 — Личные соревнования. Финалы в отдельных видах (обруч, г’яч, булавы, лента).
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- Воскресенье, 19 июня. 13:00 — Групповые соревнования. Финалы в отдельных видах (5 обручей, 3 ленты + 2 м’ячейки).
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