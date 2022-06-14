Украинские спортсмены будут бойкотировать соревнования с участим россиян и белорусов – министр
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Украинские спортсмены готовы бойкотировать соревнования, на которые допустят представителей из рф и беларуси. Об этом на странице Facebook сообщил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, пишет УНН.
Детали
"Полномасштабная война россии против Украины уже унесла жизни более 70 украинских спортсменов и тренеров. Представители рф и рб ищут возможность заявить о себе на международной арене, выступая под нейтральным белым флагом. Это недопустимо! Спортсмены этих стран не могут участвовать в международных соревнованиях ни под собственными, ни под нейтральными флагами, поскольку молчаливо согласны с убийством украинцев, или открыто это поддерживают. В случае допуска спортсменов рф и рб к участию в соревнованиях украинские спортсмены готовы блокировать их выступления и бойкотировать соревнования. Мир не имеет права забывать о войне, которую начала россия против Украины!", - подчеркнул он.
Он также призвал президентов всеукраинских федераций обращаться в международные спортивные федерации о недопущении таких случаев и предложил приглашать их руководителей приехать в Украину.
Дополнение
Сборная Украины примет участие в чемпионате Европы-2022 по художественной гимнастике, который состоится с 15 по 19 июня в израильском Тель-Авиве. Согласно последней версии заявки, участие в соревнованиях примут 12 украинских спортсменок: по три – в личных взрослых и юниорских соревнованиях, и еще шесть – в групповых.
Генеральный секретарь Европейских Олимпийских Комитетов Раффаэле Паньоцци сообщил президентов Национальных олимпийских комитетов о том, что представители НОК России и Белоруссии отстранены от участия в 51-й Генеральной Ассамблее ЕОК. Такое решение принял Исполнительный комитет ЕОК.