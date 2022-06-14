US Open офіційно допустив до турніру російських та білоруських тенісистів у нейтральному статусі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Організатори турніру серії Великого Шолома US Open, що має відбутися з 29 серпня до 11 вересня в Нью-Йорку, офіційно заявили, що допустять до змагань окремих російських та білоруських тенісистів у нейтральному статусі. Про це повідомляє пресслужба Тенісної асоціації США (USTA) на офіційному сайті турніру, передає УНН.
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USTA дозволить окремим спортсменам з росії та білорусі брати участь у US Open 2022 року, але лише під нейтральним статусом.
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“Поряд з іншими турнірами Великого шолома, ITF, ATP і WTA, USTA, яка володіє та керує US Open, раніше засуджувала і продовжує засуджувати неспровоковану і несправедливе вторгнення росії в Україну”, — йдеться у заяві.
USTA, разом з цими іншими тенісними організаціями, підтримала заборону російської та білоруської тенісних федерацій у ITF, а отже, і в усіх міжнародних командних змаганнях, а також директиву гравцям із цих країн грати під нейтральним прапором під час змагань за межами міжнародних змагань.
“Ми визнаємо, що кожній організації доводилося мати справу з унікальними обставинами, які впливають на її рішення. Виходячи з наших власних обставин, USTA дозволить всім гравцям, незалежно від національності, брати участь у US Open 2022 року”, — додали організатори.
Нагадаємо
Українські спортсмени бойкотуватимуть змагання з участю росіян та білорусів.