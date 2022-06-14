US Open офіційно допустив до турніру російських та білоруських тенісистів у нейтральному статусі

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USTA дозволить окремим спортсменам з росії та білорусі брати участь у US Open 2022 року, але лише під нейтральним статусом.

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“Поряд з іншими турнірами Великого шолома, ITF, ATP і WTA, USTA, яка володіє та керує US Open, раніше засуджувала і продовжує засуджувати неспровоковану і несправедливе вторгнення росії в Україну”, — йдеться у заяві.

USTA, разом з цими іншими тенісними організаціями, підтримала заборону російської та білоруської тенісних федерацій у ITF, а отже, і в усіх міжнародних командних змаганнях, а також директиву гравцям із цих країн грати під нейтральним прапором під час змагань за межами міжнародних змагань.

“Ми визнаємо, що кожній організації доводилося мати справу з унікальними обставинами, які впливають на її рішення. Виходячи з наших власних обставин, USTA дозволить всім гравцям, незалежно від національності, брати участь у US Open 2022 року”, — додали організатори.

Нагадаємо

Українські спортсмени бойкотуватимуть змагання з участю росіян та білорусів.