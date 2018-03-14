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Чиновники способствуют частной компании "УНЛ" монополизировать лотерейный рынок - эксперт

Чиновники способствуют частной компании "УНЛ" монополизировать лотерейный рынок - эксперт

Киев  •  УНН

 • 7024 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Кабинет министров Украины способствует монополизации лотерейного рынка страны частной компанией "УНЛ". Об этом в комментарии УНН заявил председатель ОО "Антикоррупционный союз Украины" Сергей Семенов.

"Вся Украина видит, как по просторам Интернета и телевидения продвигают тезис о том, что единственный оператор лотерей - это будущее нашей страны. Все прекрасно понимают, что это делается компанией "УНЛ". Компания планирует стать монополистом на рынке, убрать своих конкурентов. Поэтому "УНЛ" и протягивает лицензионные условия для лотерейного рынка через Кабмин. А правительство в свою очередь молчит. Думаю, это связано с тем, что на кону стоят немалые суммы, и в Кабмине есть конкретные заинтересованные в принятии документа лица", - пояснил он.

С.Семенов призвал правительство не спешить принимать документ в существующем виде.

"Нужно прислушиваться к экспертному сообществу, учесть поправки государственного уполномоченного АМКУ Агии Загребельской. Иначе - нас ждет полный беспорядок на лотерейном рынке, отсутствие какого-либо контроля со стороны государства. Такие лицусловия нельзя принимать ни в коем случае", - убежден С.Семенов.

Напомним, в правительстве - конфликт из-за лотереи. Минфин требует от АМКУ одобрить проект лицензионных условий для лотерей, который предусматривает монопольное положение на рынке одной приближенной к власти частной компании "УНЛ". Для формальной конкуренции право проводить лотереи Минфин предложил госбанкам. Однако против такого проекта выступили Нацбанк, Госказначейство, Регуляторная служба и АМКУ. Они представили свои предложения и замечания, а вице-премьер С.Кубив приказал Минфину учесть их в доработанной версии проекта.

Однако, вчера в АМКУ сообщили, что Минфин проигнорировал распоряжение вице-премьера и требует немедленно принять отклоненный проект.

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