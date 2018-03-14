Урядовці сприяють приватній компанії “УНЛ” монополізувати лотерейний ринок – експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Кабінет міністрів України сприяє монополізації лотерейного ринку країни приватною компанією "УНЛ". Про це в коментарі УНН заявив голова ГО "Антикорупційний союз України" Сергій Семенов.
“Вся Україна бачить, як просторами Інтернету і телебачення просувають тезу про те, що єдиний оператор лотерей — це майбутнє нашої країни. Всі прекрасно розуміють, що це робиться компанією „УНЛ“. Компанія планує стати монополістом на ринку, прибрати своїх конкурентів. Тому „УНЛ“ і протягує ліцензійні умови для лотерейного ринку через Кабмін. А уряд у свою чергу мовчить. Думаю, це пов’язано із тим, що на кону стоять немаленькі суми, і що в Кабміні є певні зацікавлені у прийнятті документу”, — пояснив він.
С.Семенов закликав уряд не поспішати приймати документ в існуючому вигляді.
“Потрібно дослухатися до експертної спільноти, врахувати правки державного уповноваженого АМКУ Агії Загребельської. Інакше — нас чекає повний безлад на лотерейному ринку, відсутність будь-якого контролю зі сторони держави. Такі ліцумови не можна приймати ні в якому разі”, — переконаний С.Семенов.
Нагадаємо, в уряді — конфлікт через лотереї. Мінфін вимагає від АМКУ схвалити проект ліцензійних умов для лотерей, який передбачає монопольне положення на ринку однієї наближеної до влади приватної компанії “УНЛ”. Для формальної конкуренції право проводити лотереї Мінфін запропонував держбанкам. Однак проти такого проекту виступили Нацбанк, Держказначейство, Регуляторна служба та АМКУ. Вони надали свої пропозиції та зауваження, а віце-прем’єр С.Кубів наказав Мінфіну врахувати їх в доопрацьованій версії проекту.
Проте, вчора в АМКУ повідомили, що Мінфін проігнорував розпорядження віце-прем’єра і вимагає негайно схвалити відхилений проект.