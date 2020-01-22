Чиновники показали, как летят в Давос
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Министр инфраструктуры Владислав Криклий обнародовал фотографию с членами правительственной делегации, которая летит на Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе. Фотографию он обнародовал в Facebook, передает УНН.
На фото с борта самолета, в частности - сам Криклий, министр финансов Оксана Маркарова, заместитель руководителя Офиса Президента Украины Юлия Ковалив.
Добавим, министр финансов Оксана Маркарова 22 января в составе украинской делегации отправляется на WEF в Давосе, где вместе с Президентом Владимиром Зеленским проведет встречу с главой МВФ Кристалиной Георгиевой.
Напомним, Президент Зеленский с рабочим визитом в Швейцарию и примет участие в форуме в Давосе.
Премьер Алексей Гончарук также будет находиться с двухдневным рабочим визитом - 22-23 января - в Давосе.