Урядовці показали, як летять до Давоса
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Міністр інфраструктури Владислав Криклій оприлюднив фотографію з членами урядової делегації, яка летить на Всесвітній економічний форум у швейцарському Давосі. Світлину він оприлюднив у Facebook, передає УНН.
На фото з борту літака, зокрема, - сам Криклій, міністр фінансів Оксана Маркарова, заступник керівника Офісу Президента України Юлія Ковалів.
Додамо, міністр фінансів Оксана Маркарова 22 січня у складі української делегації вирушає на WEF у Давосі, де разом із Президентом Володимиром Зеленським проведе зустріч із головою МВФ Кристаліною Георгієвою.
Нагадаємо, Президент Зеленський здійснить робочий візит до Швейцарії та візьме участь на форумі у Давосі.
Прем’єр Олексій Гончарук також перебуватиме з дводенним робочим візитом - 22-23 січня - у Давосі.