Правительство увеличило субсидии для оплаты ЖКУ, обещает снижение цены на газ в платежках

КИЕВ. 25 марта. УНН. Кабинет министров на сегодняшнем заседании поддержал увеличение субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, а также уже обеспечил с Нафтогазом условия для снижения цены на газ на 14%. Об этом в начале заседания правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.