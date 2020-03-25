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Уряд збільшив субсидії для оплати ЖКП, обіцяє зниження ціни на газ в платіжках

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні підтримав збільшення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, а також вже забезпечив з Нафтогазом умови для зниження ціни на газ на 14%. Про це на початку засідання уряду заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.

“Уряд розуміє відповідальність та робить все, щоб карантин і розгортання економічної кризи якнайменше вдарили по гаманцях громадян та економіці України. Саме тому Кабінет міністрів прагне мінімізувати витрати людей на комунальні послуги. Разом з НАК „Нафтогаз“ ми забезпечили всі умови для зниження ціни на газ, прийнявши рішення про зменшення оптової ціни на 14%”, — сказав Шмигаль.

Зі слів прем’єра, він очікує на оперативні рішення на місцях, аби відповідне зниження люди відчули в платіжках вже наступного місяця.

“Сьогодні Кабінет міністрів також розгляне збільшення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг на період карантину. Будемо обговорювати порядок спрощення порядку їх надання, особливо тим, хто втратив роботу в період карантину. В середньому збільшення субсидій для українських родин буде складати 300 грн”, — сказав він.

Міністри підтримали таке рішення.

Механізм має запрацювати після ухвалення Верховною Радою закону про Стабілізаційний Фонд.

Текстом постанови також забороняється в період карантину позбавляти громадян житлових субсидій. Голови ОДА з органами місцевого самоврядування мають забезпечити дотримання цих умов.

Крім того, Кабмін підтримав ініціативу призначення житлових субсидій громадянам, які втратили роботу в період карантину.

Для цього особи мають зареєструватися в службі зайнятості. Це можливо зробити онлайн.

Додамо, Кабмін сьогодні розгляне запровадження надзвичайної ситуації в Україні.

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