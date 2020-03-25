Уряд збільшив субсидії для оплати ЖКП, обіцяє зниження ціни на газ в платіжках

КИЇВ. 25 березня. УНН. Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні підтримав збільшення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, а також вже забезпечив з Нафтогазом умови для зниження ціни на газ на 14%. Про це на початку засідання уряду заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.