Уряд збільшив субсидії для оплати ЖКП, обіцяє зниження ціни на газ в платіжках
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні підтримав збільшення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, а також вже забезпечив з Нафтогазом умови для зниження ціни на газ на 14%. Про це на початку засідання уряду заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.
“Уряд розуміє відповідальність та робить все, щоб карантин і розгортання економічної кризи якнайменше вдарили по гаманцях громадян та економіці України. Саме тому Кабінет міністрів прагне мінімізувати витрати людей на комунальні послуги. Разом з НАК „Нафтогаз“ ми забезпечили всі умови для зниження ціни на газ, прийнявши рішення про зменшення оптової ціни на 14%”, — сказав Шмигаль.
Зі слів прем’єра, він очікує на оперативні рішення на місцях, аби відповідне зниження люди відчули в платіжках вже наступного місяця.
“Сьогодні Кабінет міністрів також розгляне збільшення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг на період карантину. Будемо обговорювати порядок спрощення порядку їх надання, особливо тим, хто втратив роботу в період карантину. В середньому збільшення субсидій для українських родин буде складати 300 грн”, — сказав він.
Міністри підтримали таке рішення.
Механізм має запрацювати після ухвалення Верховною Радою закону про Стабілізаційний Фонд.
Текстом постанови також забороняється в період карантину позбавляти громадян житлових субсидій. Голови ОДА з органами місцевого самоврядування мають забезпечити дотримання цих умов.
Крім того, Кабмін підтримав ініціативу призначення житлових субсидій громадянам, які втратили роботу в період карантину.
Для цього особи мають зареєструватися в службі зайнятості. Це можливо зробити онлайн.
Додамо, Кабмін сьогодні розгляне запровадження надзвичайної ситуації в Україні.