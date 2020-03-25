Кабмін сьогодні розгляне запровадження надзвичайної ситуації в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні розгляне питання запровадження надзвичайної ситуації на всій території України. Про це на початку засідання уряду заявив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.
“Сьогодні Кабінет міністрів розгляне питання запровадження надзвичайної ситуації на всій території України і переведення в режим надзвичайної ситуації Єдиної державної системи цивільного захисту”, — сказав Шмигаль.
З його слів, режим НС планується ввести на 30 днів.
“Відповідно всі карантинні заходи плануємо подовжити на 30 днів”, — додав він.
Додамо, раніше режим НС було введено на території низки областей, на тлі поширення коронавірусу.