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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Правительство утвердило план мероприятий ко Дню Независимости

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 августа. УНН. Кабинет министров утвердил план мероприятий по празднованию 31-й годовщины независимости Украины. Несмотря на полномасштабную войну, на государственном уровне в 2022 году отметят День Государственного Флага Украины и День Независимости Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Министерства культуры и информационной политики.

Правительство утвердило план мероприятий ко Дню Независимости

Детали

Так, 23 августа в Киеве и других населенных пунктах, зарубежных дипломатических учреждениях, воинских частях проведут официальные торжественные церемонии поднятия Государственного Флага Украины.

24 августа монумент «Родина-мать» в Киеве и другие знаковые места подсветят цветами Государственного флага Украины, а в Национальном заповеднике София Киевская священники всех церквей будут молиться за Украину. На столичном Крещатике пройдет выставка уничтоженной российской военной техники.

Пройдет также ряд других акций и флешмобов, направленных на единение и поддержку украинцев.

Во время официальных мероприятий минутой молчания будут чествовать всех погибших в войне против российских оккупантов.

Цитата

“В этом году День Независимости Украины имеет для всех украинцев особое значение. У нас продолжается война и оккупанты неистовствуют от своей беспомощности. Украинцы же продолжают достойно противостоять нелюдям и поражать мир своей несокрушимостью, силой и эмпатией к тем, кто рядом. Сейчас мы переживаем исторический момент, наша нация закаляется в борьбе. Мы навсегда запомним, кто нам друг, а кто враг. Искренне верю, что совсем скоро мы будем громко праздновать нашу победу”, — отметил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Дополнение

В Николаеве и области на День Независимости Украины не будет проводиться никаких официальных мероприятий из-за угрозы массированных атак со стороны россии.

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