Уряд затвердив план заходів на День Незалежності
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Кабінет міністрів затвердив план заходів з відзначення 31-ї річниці незалежності України. Попри повномасштабну війну, на державному рівні у 2022 році відзначатимуть День Державного Прапора України та День Незалежності України. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Міністерства культури та інформаційної політики.
Деталі
Так, 23 серпня у Києві та інших населених пунктах, закордонних дипломатичних установах, військових частинах проведуть офіційні урочисті церемонії підняття Державного Прапора України.
24 серпня монумент «Батьківщина-мати» у Києві та інші знакові місця підсвітять кольорами Державного прапора України, а у Національному заповіднику Софія Київська священники всіх церков молитимуться за Україну. На столичному Хрещатику відбудеться виставка знищеної російської військової техніки.
Пройде також низка інших акцій та флешмобів, спрямованих на єднання та підтримку українців.
Під час офіційних заходів хвилиною мовчання вшановуватимуть всіх загиблих у війні проти російських окупантів.
Цитата
“Цьогоріч День Незалежності України має для всіх українців особливе значення. У нас триває війна і окупанти скаженіють від своєї безпорадності. Українці ж продовжують гідно протистояти нелюдам й вражати світ своєю незламністю, силою та емпатією до тих, хто поруч. Саме зараз ми переживаємо історичний момент, наша нація гартується у боротьбі. Ми назавжди запам'ятаємо те, хто нам друг, а хто ворог. Щиро вірю, що зовсім скоро ми гучно святкуватимемо нашу перемогу”, — зазначив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
Доповнення
У Миколаєві та області на День Незалежності України не проводитиметься жодних офіційних заходів через загрозу масованих атак з боку росії.