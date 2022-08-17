На Миколаївщині відмінили урочистості до Дня Незалежності через загрозу масованих атак – Кім
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. У Миколаєві та області на День Незалежності України не проводитиметься жодних офіційних заходів через загрозу масованих атак з боку росії. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
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“Ми не будемо проводити будь-яких офіційних заходів для того, щоб уникнути скупчення людей. Росіяни люблять якісь певні дати… Я вважаю, що через те, що вони не люблять наше свято Дня Незалежності, вони можуть вдарити, якщо вони матимуть таку можливість”, – сказав Кім.
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Він додав, що Миколаївщина готується до підвищеної небезпеки, а Українські Збройні Сили розглядають різні варіанти подій, та готові дати відсіч.
“Я сподіваюся, що не буде масованого обстрілу, або ж ми зможемо на нього відреагувати”, – сказав Кім.
Доповнення
За даними розвідки, найближчим часом в Україні по всій лінії фронту відбудуться дуже гострі події, оскільки російський диктатор владімір путін не відмовився від планів захопити всю територію України.
У Повітряних Силах ЗСУ повідомляли, що не виключають збройних провокацій з боку противника до Дня незалежності 24 серпня, в тому числі з білорусі.
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов також повідомляв, що російська влада готує провокацію проти Президента України Володимира Зеленського. Також можливі провокації з боку окупантів до Дня незалежності України.