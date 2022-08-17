В Україні найближчим часом відбудуться дуже гострі події по всій лінії фронту - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Найближчим часом в Україні по всій лінії фронту відбудуться дуже гострі події, оскільки російський диктатор владімір путін не відмовився від планів захопити всю територію України. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив представник пресслужби Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, передає УНН.
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"Найближчим часом будуть дуже гострі події на всьому фронті, і мова не лише про привʼязку до дат. Зараз всі багато говорять про День Незалежності, хоча, безумовно, цей фактор треба враховувати. Але Головне управління розвідки повідомляло, що серпень і вересень будуть надзвичайно важливими періодами для подальшого розвитку бойових дій", – заявив він.
Деталі
Юсов додав, що Україна вжила всіх заходів безпеки для завтрашньої зустрічі у Львові президента Володимира Зеленського, генсека ООН Антоніу Гутерріша та президента Туреччини Реджепа Ердогана.
Водночас він нагадав, що російська масивно обстрілювала наші території саме тоді, коли в Україні перебували представники ООН.
Доповнення
У Повітряних Силах ЗСУ повідомляли, що не виключають збройних провокацій з боку противника до Дня незалежності 24 серпня, в тому числі з білорусі.
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов також повідомляв, що російська влада готує провокацію проти Президента України Володимира Зеленського. Також можливі провокації з боку окупантів до Дня незалежності України.