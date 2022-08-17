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В Украине в ближайшее время состоятся очень острые события по всей линии фронта - разведка

Киев • УНН

 • 168903 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. В ближайшее время в Украине по всей линии фронта произойдут очень острые события, поскольку российский диктатор владимир путин не отказался от планов захватить всю территорию Украины. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, передает УНН.

В Украине в ближайшее время состоятся очень острые события по всей линии фронта - разведка

Цитата

"В ближайшее время будут очень острые события на всем фронте, и речь не только о привязке к дате. Сейчас все много говорят о Дне Независимости, хотя, безусловно, этот фактор надо учитывать. Но Главное управление разведки сообщало, что август и сентябрь будут чрезвычайно важными периодами для дальнейшего развития боевых действий", – заявил он.

Детали

Юсов добавил, что Украина приняла все меры безопасности для завтрашней встречи во Львове президента Владимира Зеленского, генсека ООН Антониу Гутерриша и президента Турции Реджепа Эрдогана.

В то же время он напомнил, что враг массивно обстреливал наши территории именно тогда, когда в Украине находились представители ООН.

Дополнение

В Воздушных Силах ВСУ сообщали, что не исключают вооруженных провокаций со стороны противника ко Дню независимости 24 августа, в том числе из беларуси.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов также сообщал, что российские власти готовят провокацию против Президента Украины Владимира Зеленского. Также возможны провокации со стороны оккупантов ко Дню независимости Украины.

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